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"З почином!": перші військові КНДР, які воювали на боці РФ, ліквідовані в Україні

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"З почином!": перші військові КНДР, які воювали на боці РФ, ліквідовані в Україні

Військовий КНДР / Фото: Associated Press

Мотивація цих солдатів незрозуміла.

У боях на фронті загинули перші військові з КНДР. Вони прийшли до України на боці армії РФ.

Про це повідомив військово-політичний оглядач Олександр Коваленко.

"З почином! Перші браві уродженці провінцій Янгандо та Хамген-Пукто скуштували автентичного свинцю. Ну, не зовсім в прямому сенсі свинцю, але туристи були настільки захоплені, що просто не змогли передати словами своїх вражень!", - іронічно зазначив Коваленко.

Нагадаємо, станом на сьогодні 11 тисяч північнокорейських солдатів присутні на території РФ у Курській області. Частина з цих військ уже брала участь у бойових діях проти українських військових. Серед них є вже втрати.

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