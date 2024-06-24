Звільнено поліцейського, який допомагав охороні Тищенка у нападі на військового у Дніпрі — ЗМІ (фото)

Йдеться про напад на бійця “Кракена” 20 червня.

За результатами службового розслідування звільнили співробітника Київської поліції Богдана Писаренка, який був поруч з народним депутатом Миколою Тищенком у Дніпрі під час нападу на колишнього військового.

Про це повідомляє журналіст "Слідства.Інфо" із посиланням на інформацію Нацполіції.

Йдеться про побиття охоронцями нардепа колишнього бійця “Кракена” 20 червня.

Співробітник Київської поліції Богдан Писаренко Фото: скрин відео

Нагадаємо, у Дніпрі охоронці нардепа напали на колишнього військового Дмитра Павлова, який гуляв із дитиною та дружиною. Ці відео облетіли Мережу і викликали бурю гніву в українців.

Співробітник Київської поліції Богдан Писаренко Фото: скрин відео

На цей гучний скандал відреагував навіть голова Офісу президента Андрій Єрмак, який є кумом Тищенка.

Чи вдасться Тищенку знову вийти сухим із води, читайте у матеріалі "Чи можуть забрати мандат у Тищенка: у “Слузі народу” зробили заяву".

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У ДНІПРІ ПОБИЛИ ВІДОМОГО ВІЙСЬКОВОГО! У нападі звинувачують охорону нардепа Тищенка!

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