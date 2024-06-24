Звільнено поліцейського, який допомагав охороні Тищенка у нападі на військового у Дніпрі — ЗМІ (фото)

Йдеться про напад на бійця “Кракена” 20 червня.
За результатами службового розслідування звільнили співробітника Київської поліції Богдана Писаренка, який був поруч з народним депутатом Миколою Тищенком у Дніпрі під час нападу на колишнього військового.
Про це повідомляє журналіст "Слідства.Інфо" із посиланням на інформацію Нацполіції.
Йдеться про побиття охоронцями нардепа колишнього бійця “Кракена” 20 червня.
Нагадаємо, у Дніпрі охоронці нардепа напали на колишнього військового Дмитра Павлова, який гуляв із дитиною та дружиною. Ці відео облетіли Мережу і викликали бурю гніву в українців.
На цей гучний скандал відреагував навіть голова Офісу президента Андрій Єрмак, який є кумом Тищенка.
Чи вдасться Тищенку знову вийти сухим із води, читайте у матеріалі "Чи можуть забрати мандат у Тищенка: у “Слузі народу” зробили заяву".
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: У ДНІПРІ ПОБИЛИ ВІДОМОГО ВІЙСЬКОВОГО! У нападі звинувачують охорону нардепа Тищенка!
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