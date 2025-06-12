ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
213
Час на прочитання
2 хв

З полону повернулися бійці, яких вважали зниклими безвісти — ГУР

Триває підготовка до наступних обмінів «в складних умовах інформаційних провокацій з боку агресора».

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
обмін полоненими

Обмін полоненими 12 червня 2025 року

Під час чергового етапу великого обміну полоненими у четвер, 12 червня, до України повернулося декілька людей, яких вважали безвісти зниклими.

Про це повідомив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що під час сьогоднішнього обміну з російського полону повернулися важкохворі і важкопоранені.

«Важливо, що також вдалося визволити певну кількість людей, які вважалися безвісті зниклими. Це означає, що буде отримана дуже важлива інформація стосовно інших наших полонених, і в тому числі безвісти зниклих», — наголосив Юсов.

Речник ГУР додав, що триває підготовка до наступних обмінів «в складних умовах інформаційних провокацій з боку агресора, які супроводжують всі етапи цього обміну від моменту Стамбульських домовленостей».

Андрій Юсов назвав «черговою провокацією» заяву російської сторони про готовність щодня проводити обміни, але нібито в України немає такого бажання.

«Україна покроково виконує домовленості, які досягнуті в Стамбулі. Саме Україна наполягала на тому, щоб наступні етапи були швидше, а саме російська сторона пропонувала відтягувати цей процес», — нагадав він.

Як повідомлялося раніше, звільнені сьогодні захисники мають тяжкі поранення і тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми з зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У декого діагностовано гепатит і туберкульоз, на які вони захворіли в полоні.

Звільнених з полону доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, лікування і медичної реабілітації.

Нагадаємо, 10 червня відбувся ще один етап великого обміну полоненими між Україною та РФ.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie