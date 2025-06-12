Обмін полоненими 12 червня 2025 року

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Під час чергового етапу великого обміну полоненими у четвер, 12 червня, до України повернулося декілька людей, яких вважали безвісти зниклими.

Про це повідомив речник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що під час сьогоднішнього обміну з російського полону повернулися важкохворі і важкопоранені.

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«Важливо, що також вдалося визволити певну кількість людей, які вважалися безвісті зниклими. Це означає, що буде отримана дуже важлива інформація стосовно інших наших полонених, і в тому числі безвісти зниклих», — наголосив Юсов.

Речник ГУР додав, що триває підготовка до наступних обмінів «в складних умовах інформаційних провокацій з боку агресора, які супроводжують всі етапи цього обміну від моменту Стамбульських домовленостей».

Андрій Юсов назвав «черговою провокацією» заяву російської сторони про готовність щодня проводити обміни, але нібито в України немає такого бажання.

«Україна покроково виконує домовленості, які досягнуті в Стамбулі. Саме Україна наполягала на тому, щоб наступні етапи були швидше, а саме російська сторона пропонувала відтягувати цей процес», — нагадав він.

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Як повідомлялося раніше, звільнені сьогодні захисники мають тяжкі поранення і тяжкі хвороби: ампутовані кінцівки, проблеми з зором, абсцеси, інфекції, травми, осколкові поранення та хронічні хвороби. У декого діагностовано гепатит і туберкульоз, на які вони захворіли в полоні.

Звільнених з полону доправлять до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, лікування і медичної реабілітації.

Нагадаємо, 10 червня відбувся ще один етап великого обміну полоненими між Україною та РФ.