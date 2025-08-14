З полону повернувся командир легендарного українського корабля

Командир легендарного тральщика «Геничеськ» Олександр Бойчук

Сьогодні, 14 серпня, з російського полону повернулися 84 українці, серед яких — легендарний командир єдиного українського мінного тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук. Тривалий час про його долю нічого не було відомо.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

«Олександр Бойчук командував знищеним тральщиком “Геничеськ”. Під час захоплення Криму Бойчук, старший мічман тральщика “Геничеськ”, привів корабель у бойову готовність. 18 березня вони пішли на прорив із Донузлава, та росіяни перекрили шлях. Потім спробували ще раз, але їх взяли штурмом російські спецпризначенці. 8 з 11 моряків Бойчука не зрадили присязі», — розповів Цаплієнко.

Незабаром російські окупанти передали «Геничеськ» українській стороні, а Бойчук знову став його командиром. Але у червні 2022-го корабель був потоплений ракетним ударом.

Про повернення з полону командира «Генічеська» повідомив і його друг, журналіст та військовий Богдан Кутепов. Він нагадав, що Бойчук бравучасть в обороні Маріуполя і зник безвісти 2022 року.

«Перший рік його взагалі не було в списках живих, але дружина вірила й чекала. Нарешті сьогодні звільнили з терористичного полону! Його дружина і сини — теж військові… Це неймовірна радість! Вірте, всі ті, хто зневірився! Дива трапляються!», — написав Кутепов у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Україна обміняла ексчиновника МВС, який допомагав переслідувати кримських татар. Миколу Федоряна видали Росії в межах обміну полоненими.