Укрaїнa
54
1 хв

З полону повернувся командир легендарного українського корабля

Олександр Бойчук командував мінним тральщиком «Генічеськ», який було знищено ворожим ракетним ударом влітку 2022 року.

Ірина Ігнатова
Олександр Бойчук

Командир легендарного тральщика «Геничеськ» Олександр Бойчук

Сьогодні, 14 серпня, з російського полону повернулися 84 українці, серед яких — легендарний командир єдиного українського мінного тральщика «Генічеськ» Олександр Бойчук. Тривалий час про його долю нічого не було відомо.

Про це повідомив військовий кореспондент Андрій Цаплієнко у своєму Telegram-каналі.

«Олександр Бойчук командував знищеним тральщиком “Геничеськ”. Під час захоплення Криму Бойчук, старший мічман тральщика “Геничеськ”, привів корабель у бойову готовність. 18 березня вони пішли на прорив із Донузлава, та росіяни перекрили шлях. Потім спробували ще раз, але їх взяли штурмом російські спецпризначенці. 8 з 11 моряків Бойчука не зрадили присязі», — розповів Цаплієнко.

Незабаром російські окупанти передали «Геничеськ» українській стороні, а Бойчук знову став його командиром. Але у червні 2022-го корабель був потоплений ракетним ударом.

Про повернення з полону командира «Генічеська» повідомив і його друг, журналіст та військовий Богдан Кутепов. Він нагадав, що Бойчук бравучасть в обороні Маріуполя і зник безвісти 2022 року.

«Перший рік його взагалі не було в списках живих, але дружина вірила й чекала. Нарешті сьогодні звільнили з терористичного полону! Його дружина і сини — теж військові… Це неймовірна радість! Вірте, всі ті, хто зневірився! Дива трапляються!», — написав Кутепов у соціальній мережі Facebook.

Нагадаємо, Україна обміняла ексчиновника МВС, який допомагав переслідувати кримських татар. Миколу Федоряна видали Росії в межах обміну полоненими.

