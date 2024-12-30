З полону повернувся військовий, 12-річного брата та бабусю якого убила ракета у Кривому Розі (фото)

У результаті сьогоднішнього обміну додому повернувся нацгвардієць Микита Шаульський з Кривого Рогу.

Сьогодні, 30 грудня, з російського полону повернувся оборонець Маріуполя, нацгвардієць Микита Шаульський, 12-річний брат і бабуся якого загинули внаслідок одного з ударів РФ по Кривому Рогу.

Про це передає місцеве видання "Рудана".

Військовослужбовець 21-ї окремої бригади Нацгвардії Микита Шаульський у складі ротно-тактичної групи з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв місто Маріуполь.

Микита Шаульський / Фото: Рудана

На жаль, захисника не дочекалися його 12-річний брат Максим і бабуся Валентина, які загинули внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 21 вересня.

Молодший брат і бабуся бійця загинули під час ракетного удару РФ на Кривий Ріг 21 вересня / Фото: Фото з соціальних мереж

12-річний Максим дуже чекав повернення Микити з полону, постійно брав участь в акціях ГО "Сталева гвардія", тримаючи в руках портрет брата.

Фото: Свої

За інформацією МВС, батьки Микити Шаульського також перебувають на службі у складі Збройних Сил України. У момент удару РФ батько Микити Шаульського, Андрій Андрійович, перебував на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 грудня, в результаті чергового обміну з російського полону вдалося звільнити 187 військових і двох цивільних.

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