З полону повернувся військовий, 12-річного брата та бабусю якого убила ракета у Кривому Розі (фото)

У результаті сьогоднішнього обміну додому повернувся нацгвардієць Микита Шаульський з Кривого Рогу.
Сьогодні, 30 грудня, з російського полону повернувся оборонець Маріуполя, нацгвардієць Микита Шаульський, 12-річний брат і бабуся якого загинули внаслідок одного з ударів РФ по Кривому Рогу.
Про це передає місцеве видання "Рудана".
Військовослужбовець 21-ї окремої бригади Нацгвардії Микита Шаульський у складі ротно-тактичної групи з перших днів повномасштабного вторгнення обороняв місто Маріуполь.
На жаль, захисника не дочекалися його 12-річний брат Максим і бабуся Валентина, які загинули внаслідок російської атаки на Кривий Ріг 21 вересня.
12-річний Максим дуже чекав повернення Микити з полону, постійно брав участь в акціях ГО "Сталева гвардія", тримаючи в руках портрет брата.
За інформацією МВС, батьки Микити Шаульського також перебувають на службі у складі Збройних Сил України. У момент удару РФ батько Микити Шаульського, Андрій Андрійович, перебував на Херсонському напрямку.
Нагадаємо, що сьогодні, 30 грудня, в результаті чергового обміну з російського полону вдалося звільнити 187 військових і двох цивільних.
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