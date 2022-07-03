З полону російських окупантів звільнили 17 прикордонників: усі мають важкі поранення

Україна звільнила з полону російських окупантів 17 прикордонників, які перебували у полоні.

Всі вони мають важкі поранення.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Ми вже зустріли перших 17 прикордонників, визволених під час наймасштабнішого обміну полонених. Усі вони мають важкі поранення, тож наразі перебувають під наглядом відомчих медиків. Чекаємо на повернення решти захисників, які на цей час ще перебувають в полоні", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що незважаючи на демонізацію оборонців "Азовсталі" у Росії, влада має певні плани на них. За даними української сторони, на сьогодні у полоні загарбників перебувають 6 тисяч людей. Їх утримують як на території так званих "ЛНР" та "ДНР", так і безпосередньо у РФ. Кількість російських військовополонених на території України точно не відома.

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