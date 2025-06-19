З полону звільнені оборонці Маріуполя: Буданов анонсує новий обмін

Начальник Головного управління розвідки Міністерство оборони України Кирило Буданов / © Getty Images

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Більшість звільнених з полону українських військових, які повернулися додому під час обміну 19 червня, — оборонці Маріуполя. Зараз готується новий етап обміну полоненими.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерство оборони України Кирило Буданов.

«Із російського полону повернулася ще одна група тяжкопоранених та важкохворих воїнів. Більшість із них — оборонці Маріуполя, які провели в неволі понад три роки. Вітаю на рідній землі!» — йдеться у заяві Буданова в Мережі.

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Він додав, що попереду на звільнених українців чекає фізична та психологічна реабілітація, відновлення після тривалого полону.

«Готуємо наступний етап обміну», — анонсував начальник ГУР.

Нагадаємо, Україна та Росія 19 червня провели черговий обмін полоненими. На Батьківщину повернулися важкохворі українські бійці зі Збройних сил, Національної гвардії, Держприкордонслужби.

У Мережі з’явилися фото і відео зі звільненими з полону захисниками. Як повідомив очільник МВС України Ігор Клименко, серед звільнених — військовослужбовці сержантського та рядового складу. Більшість із них потрапили до ворожого полону ще 2022 року.

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До слова, один зі звільнених бійців сьогодні святкує свій 45-й день народження.