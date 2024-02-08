З полону звільнили ще 100 захисників: кого вдалося повернути – деталі і фото

Сьогодні, 8 лютого, Україна повернула додому ще 100 захисників з російського полону.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Ще 100 українців удома, в Україні. Нацгвардія, прикордонники, ЗСУ. Більшість – захисники Маріуполя", - зазначив він.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими розповів детальніше, які захисники повертаються додому. Це вже 51-й обмін полоненими.

Серед врятованих військовослужбовців цього разу:

Усі визволені – рядового та сержантського складу. 84 врятованих воїнів захищали Маріуполь (в т.ч. 82 – оборонці "Азовсталі"), решта виконували бойові завдання на Донецькому та Луганському напрямках.

Щонайменше 28 визволених мають поранення або серйозні хвороби. Найстаршому виповнилося 62 роки, а наймолодшому – 20.

"Вдалося врятувати, зокрема, медика, який у надскладних умовах рятував поранених на "Азовсталі", рідних братів Миколу та Романа", – зазначили у Координаційному штабі.

Загалом від моменту повномасштабного вторгнення з російського полону вдалося визволити вже 3135 захисників та захисниць.

Зазначається, що обмін відбувся завдяки посередництва та сприяння Об’єднаних Арабських Еміратів.

Омбудсмен Дмитро Лубінець звернув увагу міжнародної спільноти на те, якими відправляються на Росію їхні військовополонені (здорові, ситі, не замучені), які утримувалися в Україні. А також, якими кволими повертаються з російського полону українські захисники.

Нагадаємо, що у середу, 24 січня, у Корочанському районі Бєлгородської області впав російський важкий військово-транспортний літак Іл-76. В РФ заявили, що на його борту були українські військовополонені.

У ГУР підтвердили, що дійсно тоді мав відбутися обмін полоненими, проте зазначили, що не мають інформації, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

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