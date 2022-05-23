З полону звільнили справжнього автора фрази про російський корабель: ДПСУ пояснила, чому приховувала його ім'я

З полону звільнили справжнього автора фрази про російський корабель: ДПСУ пояснила, чому приховувала його ім'я

У ДПСУ пояснили, чому не називали ім'я справжнього автора фрази про російський корабель.

Прикордонника з острова Зміїний, справжнього автора легендарної фрази "Російський військовий корабель, йди на х*й", визволили з ворожого полону.

Про це інформує Держприкордонслужба.

"Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяця в полоні, а наразі — на свободі", — повідомив начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький.

Гоцький підтвердив, що доступ до радіостанції мали лише прикордонники.

За його словами росіяни, які висунули вимогу захисникам Зміїного здатися, також пропонували роботу та велику зарплату. Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю. Ім'я героя поки що не розкривають.

Речник ДПСУ Андрій Демченко у коментарі "УП" пояснив, чому Держприкордонслужба не розкривала особу автора цієї фрази.

"Ім’я прикордонника, який промовив ці слова, не називали свідомо, бо розкриття його особи могло зашкодити йому в полоні. Зараз, на щастя, він у безпеці", — зазначив він.

За словами Демченка, "в силу певних обставин" ім'я героя ще якийсь час залишиться у таємниці.

Демченко пояснив, що ДПСУ і ЗСУ цю тему публічно не підтримували, щоб це не загрожувало бійцям під час перебування в полоні.

А медійна публічність морського піхотинця Романа Грибова, якому ЗМІ помилково приписали авторство фрази, була певною мірою інформаційним прикриттям, яке мало гарантувати безпеку його побратимів, які потрапили в полон.

Спікер ДПСУ уточнив, що морські піхотинці не мали каналу спілкування з морськими суднами, лише прикордонники.

"В черговий момент погрози російським кораблем, між атаками російських сил на острів, прикордонник розуміючи, що ситуація складна, напружена, і слухати неодноразові погрози агресора йому набридло, перебуваючи біля радіостанції, відкрито висловився ворогу всім відомою фразою. Це було практично перед захопленням острова росіянами.

Хлопець навіть не усвідомлював, що він зробив для України. Майже відразу ця фраза, демонструючи відвагу захисників острова, потрапила в публічну площину. А за кілька годин вона вірусно почала поширюватися. Тепер вона уособлює незламність України та її захисників", — говорить Андрій Демченко.

Аудіофайл був поширений також Держприкордонслужбою, а записаний прикордонниками в іншому прикордонному підрозділі на материковій частині України.

Нагадаємо, що авторство легендарної фрази "Російський військовий корабель, йди на х*й" раніше приписували морському піхотинцю з Черкащини Роману Грибову.