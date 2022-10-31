З портів України вийшли 12 суден з агропродукцією – мінінфраструктури

У понеділок, 31 жовтня, з українських портів гуманітарним коридором вийшли 12 суден.

Про це повідомляє пресслужба міністерства інфраструктури.

Зазначається, що ООН та Туреччина погодили рух суден гуманітарним коридором на 31 жовтня.

"З портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" сьогодні вийшли 12 суден з 354,5 тис. тонн агропродукції до країн Африки, Азії та Європи. Серед них балкер IKARIA ANGEL з українською пшеницею для Ефіопії, яка перебуває на межі голоду. Це сьоме судно, зафрахтоване в рамках Всесвітньої Продовольчої Програми під егідою ООН. Разом з тим, прохід до українських портів під завантаження дозволений 4 суднам, які напередодні пройшли інспекцію СКЦ за участі всіх сторін, включаючи представників Росії", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зазначили, що представники ООН та Туреччини ведуть перемовини з делегацією Росії та продовжують шукати рішення для повноцінної реалізації "зернової ініціативи".

Згідно з пропозицією Об’єднаного Координаційного Центру (СКЦ) представники ООН та Туреччини передбачають роботу 10 інспекційних груп для перевірки 40 суден. Така пропозиція була прийнята представниками України. Представників Російської Федерації також було поінформовано.

"Зернова угода"

У суботу, 29 жовтня, Росія заявила, що зупиняє дію "зернової угоди" після вибухів у тимчасово окупованому Севастополі.

В ООН заявили, що ведуть переговори із російськими офіційними особами.

Пізніше в Росії заявили про готовність замінити українське зерно на світовому ринку "власним".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішення Росії про вихід із "зернової угоди" було сплановане ще минулого місяця.

У неділю, 30 жовтня, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков повідомив, що з порту України не змогло вийти судно з пшеницею, призначеною для жителів Ефіопії, через блокування "зернового коридору" Росією.

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