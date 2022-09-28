З портів України вийшли ще чотири судна з агропродукцією

Вантаж доставлять до країн Африки, Азії та Європи.
У середу, 28 вересня, з портів "Чорноморськ" та "Південний" вийшло чотири судна. На їх борту 115 тис. тонн з агропродукцією для країн Африки, Азії та Європи.
Про це повідомляє Міністерство інфраструктури.
Зазначається, що серед цих суден – MAGNUM FORTUNE, який перевозить 51 тис. тонн української пшениці для Бангладешу, та ALMERAY з 32,4 тис. тонн кукурудзи для Лівії.
Майже за два місяці роботи "зернового коридору" з українських портів вийшли 235 суден з 5,4 млн тонн агропродукції, призначеної для країн Азії, Європи та Африки.
Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу.
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