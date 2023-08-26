З порту Одеси вийшло друге вантажне судно після зриву РФ "зернової угоди"

В Україні заявляють, що "зерновий коридор" може запрацювати без участі Москви.

З порту Одеси у суботу, 26 серпня, вийшло друге судно після припинення РФ "зернової угоди" - балкер PRIMUS.

Про це повідомив у Мережі керівника проєкту "Інституту Чорноморських Стратегічних досліджень" Андрій Клименко.

Зазначається, що судно стале другим, яке вийшло з порту Одеси після зупинки "зернової угоди".

Балкер прибув до Одеси ще 20 лютого 2022 року.

"Судно йде в порт Варна у Болгарії. Ймовірний час прибуття - 27 серпня", - розповів Клименко.

Перше судно, яке скористалося тимчасовим транспортним коридором після виходу країни-агресорки Росії з "зернової угоди", перетнуло турецьку протоку Босфор та прибуло до Стамбула.

Зрив "зернової угоди"

Нагадаємо, у липні 2023 російський режим почав заявляти, що він більше не погодиться на подовження зернової ініціативи. У Кремлі висунули свої умови щодо цього договору з Туреччиною.

Західні медіа повідомляють про чергове "китайське" попередження Анкарі, яка продовжує допомагати Москві обходити санкції за допомогою схем подвійного експорту.

Водночас в Україні заявляють, що "зерновий коридор" може запрацювати без участі Москви.

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