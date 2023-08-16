З порту Одеси вперше після припинення "зернової угоди" вирушило торговельне судно

Контейнеровоз вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор.

Із порту Одеси вперше від 16 липня, коли Росія в односторонньому порялку вийшла із "зернової угоди", вирушило судно "JOSEPH SCHULTE" (прапор Гонконг). Воно скористалося тимчасовим коридором для торговельних суден.

Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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"Контейнеровоз "JOSEPH SCHULTE" вийшов з порту Одеса та рухається встановленим для цивільних суден тимчасовим коридором до/з чорноморських морських портів України. 16 серпня 2023 року контейнеровоз, який перебував в порту Одеса з 23 лютого 2022 року, вийшов за Воронцовський маяк і тримає курс на Босфор", - йдетсья у його дописі.

На борту – понад 30 тис. тонн вантажу (2 114 контейнерів), зокрема з продовольством.

Як зазначив Кубраков, коридор першочергово буде використовуватися для евакуації суден, які перебували в українських портах "Чорноморськ", "Одеса" та "Південний" на момент повномасштабного вторгнення РФ. Згідно з навігаційним дорученням ВМС ЗСУ №6, тимчасові маршрути руху цивільних суден до/з Чорноморських морських портів України почали діяти від 8 серпня 2023 року.

"Україна запропонувала цей маршрут у своєму зверненні до Міжнародної морської організації (IMO). Рада ІМО визнає міжнародне право України на вільне торговельне судноплавство і закликає росію припинити будь-які погрози та дотримуватися міжнародних конвенцій", - поінформував міністр.

Нагадаємо, у ніч проти 16 серпня росіяни вдарили дронами по Одещині.

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