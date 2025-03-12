З посади звільнили командувача ОК "Північ": коментар генерал-майора

Красильников каже, що не бачив суттєвих причин для свого звільнення, зокрема йдеться про ситуацію в Курській області.

Командувача оперативного командування "Північ", генерал-майора Дмитра Красильникова звільнили з посади. За його словами, причину звільнення не пояснили.

Про це повідомляє "Суспільне" із посиланням на самого Красильникова.

Наказ про звільнення командувача ОК "Північ" був підписаний 7 березня. Зараз Красильников перебуває у батальйоні резерву.

Він так відповів на запитання журналіста, з чим може бути пов'язане звільнення: "Я припускаю, але поки що не хочу про це розмовляти".

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Генерал-майор зазначив, що не бачив суттєвих причин для свого звільнення, зокрема йдеться про ситуацію в Курській області.

"Моя думка з цього приводу, що немає суттєвих причин для такого (звільнення – ред.). І події на Курщині... Грубо кажучи, я з Курщини виїхав ще в листопаді (2024 року – ред.)", – сказав Красильников.

За інформацією генерал-майора, замість нього на посаду командувача ОК "Північ" вже призначили бригадного генерала Олексія Шандара. До цього моменту він був заступником командувача Десантно-штурмових військ України.

Нагадаємо, раніше про звільнення Красильникова повідомила народна депутатка Мар'яна Безугла. Вона стверджувала, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звільнив командувача ОК "Північ", незважаючи на позицію командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого. Цей допис депутатка зробила у відповідь на власне повідомлення про відхід українських військових з Курщини.