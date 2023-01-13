З поступовим потеплінням та переважно без опадів: якими в Україні будуть вихідні, 13-14 січня

Погода у суботу та неділю буде хмарною з проясненнями.

Вихідними, 13-14 січня, в Україні буде переважно сухо, температура повітря буде буде становити близько 0°.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр.

Так, за прогнозами синоптиків, у наступні три доби в західних областях часом очікуються дощі, вночі подекуди з мокрим снігом, 14-15 січня у східних областях місцями невеликий сніг, на решті території без опадів.

Вітер переважно південний, у східних областях та південній частині східний, 5-10 м/с, в Карпатах вночі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-7° морозу, у західних областях та Криму місцями 0-3° тепла, вдень від 2° морозу до 4° тепла, у західних областях, 16 січня і у південній частині 3-9° тепла.

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У Києві 13-14 січня також буде сухо. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° морозу, вдень 0-2° тепла.

До України йде потепління

Нагадаємо, що раніше синоптики повідомили, що до Україні йде потепління. Так, за прогнозом народного синоптика Станіслава Щедріна, воно буде аномальним, погода буде як весною.

Пік потепління, за словами народного синоптика, припаде на 17-21 січня. Водночас Наталія Діденко говорить, що найтепліші дні слід очікувати на Водохреще, 18-19 січня, Тоді, за її даними, температура повітря прогріється аж до 7-11°, а на крайньому півдні до 15° тепла.

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