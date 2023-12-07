З повістками – до оздоровчого центру: рейди ТЦК на Закарпатті тривають (відео)

Співробітники ТЦК приїхали до відомого оздоровчого комплексу "Косино" на Закарпатті, де роздавали повістки.

На Закарпатті працівники ТЦК влаштували рейд в оздоровчо-рекреаційному комплексі "Косино".

Відео опублікував у соцмережах місцевий журналіст Віталій Глагола. На кадрах видно велику кількість чоловіків у військовій формі та поліцейських, які прямують територією комплексу.

"Зі слів очевидців, мета візиту така ж сама, як і в Ужгороді, Мукачеві та Хусті, – вручення повісток", – зазначив Глагола.

"У комплекс увірвалося кілька десятків чоловіків у балаклавах і під дулами автоматів змусили всіх відвідувачів, у тому числі і дітей та жінок вийти з саун та процедурних кабінетів. Після цього люди спакували у свій автомобіль двох чоловіків та вивезли їх у невідомому напрямку", – пише видання "Голос Карпат" з посиланням на очевидців.

На Закарпатті працівники ТЦК завітали з повістками до оздоровчого центру

На момент публікації новини ні адміністрація комплексу, ні співробітники Закарпатського ТЦК не прокоментували інцидент.

Що відомо про комплекс "Косино"

Оздоровчо-рекреаційний комплекс розташований поруч із селом Косонь (стара назва – Косино) у Закарпатській області. Це – один із найпопулярніших курортів області, відомий своїми термальними водами.

Нагадаємо, 5 грудня працівники ТЦК роздавали повістки у спортзалі в Ужгороді. Вчора, 6 грудня, військкоми провели аналогічний рейд у "тренажерках" Хуста і Мукачева.

Читайте також: