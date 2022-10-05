З прапорами, сльозами і квітами: львівські десантники показали, як їх зустріли місцеві в деокупованій Богуславці (відео)

ЗСУ звільнили село Богуславка у Харківській області. З нагоди цієї події місцеві жителі влаштували теплу зустріч українським десантникам 80-ї бригади ДШВ ЗСУ.

Про це повідомила пресслужба бригади.

"Все буде Україна! Ось як зустрічають десантників 80-ї одшбр у деокупованому селі Богуславка на Харківщині. Наші воїни продовжують звільняти українські землі. Вірте в ЗСУ", - йдеться в повідомленні.

На кадрах видно, як на зустріч з десантниками зійшлося ледь не ціле село. Люди з квітами, прапорами і сльозами на очах зустріли хлопців. Далі послідувало спільне виконання Гімну України і колективне фото на згадку.

Жителі подякували українським захисникам за звільнення їхнього села.

Нагадаємо, що Державний прапор України продовжує переможну ходу півднем нашої країни. На Херсонщині ЗСУ звільнили вісім населених пунктів.

Читайте також: