"З Придністров’я були постріли": Зеленський розповів про загрозу для України та Молдови

Глава держави розповів про докази того, що РФ планувала переворот у Молдові з метою зміни керівництва країни. Здійснити це можна лише за допомогою висадження десанту або використовуючи територію Придністров'я.

Про це Зеленський розповів під час пресконференції 24 лютого.

"Наша розвідка перехопила документ. Я відкрито про це сказав і привіз цю інформацію в ЄС. І в першу годину передав її Майї Санду. Там є докази, що вони хотіли змінити керівництво держави. Яким чином вони можуть це зробити? Кордонів з Молдовою я не бачу. Тобто буде висадка [десанту]. Ми говоримо про атаку з Придністров’я або атаку Кишинева. Ось що відбувається", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що росіяни можуть розвивати провокації на цьому напрямку.

"Зараз вони вкидають, що на контактній лінії Придністров’я та України є якісь непорозуміння. Ми бачимо, що там є постріли. Вони закидають інформацію, що Україна збирається зайти на територію Трансністрії. Вони чітко розуміють, що ми поважаємо територіальну цілісність Молдови і ми вважаємо, що територія Придністров’я — це територія незалежної держави Молдови. І вони провокують постійно", - сказав Зеленський.

Президент розповів, що від початку війни з території Придністров’я були постріли в бік України, росіяни прагнули спровокувати українців на цьому напрямку.

"Я говорив, щоб Молдова думала про те, як вирішити це питання. Це погана ситуація. Це було на початку війни. Вони діяли з різних сторін, провокували, вели інформаційну і гібридну війну. Тому я вважаю, що Росія буде добиватися якихось успіхів. Ракета перетнула повітряний простір Румунії. Тобто вони постійно будуть робити такі кроки. Такі можливості бажано попереджати посиленням зброї, санкціями", - сказав Зеленський.

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