З Путіним ідеально буде домовлятися, якщо він буде "двохсотим трупом у мішку" - російський адвокат Фейгін

З Путіним ідеально буде домовлятися, якщо він буде "двохсотим трупом у мішку" - російський адвокат Фейгін

Відомий російський адвокат Марк Фейгін заявив, що не варто покладатися на якийсь міжнародний механізм щодо війни в Україні. Мовляв, з Путіним можна буде домовитися лише якщо він буде "трупом у мішку".

За словами Фейгіна, міжнародні суди та інші механізми наврядчи зможуть прискорити процес перемоги України у війні з Росією.

Про це правозахисник сказав в інтерв'ю Наталії Влащенко.

"Насправді, я б на міжнародний механізм не покладався. На суд, який йде в Гаазі, на інші суди... Мені здається, що це було б дуже самовпевнено, думати, що вони можуть щось зупинити", - зазначив Фейгін.

За його словами, найпростіше домовлятися з трупом. Мовляв, тоді з Путіним будуть "шикарні домовленості".

"З Путіним ідеально буде домовитися, якщо він буде двохсотим трупом у мішку. Просто ви не уявляєте, які будуть шикарні домовленості. Взагалі все буде вирішено", - заявив адвокат.

Фейгін переконаний, що сьогодні, на жаль, насильство перемагає, а війну можна зупинити лише війною.

"А як по-іншому? Виходить, що війну можна зупинити тільки війною. По-іншому не виходить. Як ти не прагни. Людство прожило у свідомому стані 20 століть, але не знайшлося нічого іншого в якості інструментарію для того, щоб насильство зведене в абсолют — якось його перервати", - сказав правозахисник.

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у президента РФ Володимира Путіна справді рак та низка інших недуг. На думку Арестовича, після смерті російського диктатора його оточення певний час ще брехатиме народу і викладатиме заздалегідь записані відеоролики.

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