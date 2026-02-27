- Дата публікації
"З радістю": Зеленський про ядерну зброю від Британії та Франції
Зеленський дотепно відповів на фейк РФ про ядерну зброю, яку нібито отримала Україна від Заходу.
Президент Володимир Зеленський прокоментував нову вигадку російський пропагандистів, нібито Велика Британія та Франція хочуть «передати Україні ядерну бомбу».
Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News.
«З радістю, проте я не отримував таких пропозицій. Але з радістю. Проте цього не відбувається»», — віджартувався Зеленський.
РФ заявила про «ядерну бомбу» для України: що відомо
Нагадаємо, що російська служба зовнішньої розвідки заявила про те, що начебто Велика Британія та Франція намагаються таємно надати Україні ядерну зброю.
Лондон і Париж заперечили ці закиди Москви. Навіть Китай заявив, що не має інформації про це.
А заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв «традиційно» пригрозив застосувати ядерну зброю проти України. Що цікаво, погрожувати ударом по Британії чи Франції він забоявся.