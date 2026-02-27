"З радістю": Зеленський про ядерну зброю від Британії та Франції

Володимир Зеленський / © Getty Images

Президент Володимир Зеленський прокоментував нову вигадку російський пропагандистів, нібито Велика Британія та Франція хочуть «передати Україні ядерну бомбу».

Про це глава держави сказав в інтерв’ю Sky News.

«З радістю, проте я не отримував таких пропозицій. Але з радістю. Проте цього не відбувається»», — віджартувався Зеленський.

РФ заявила про «ядерну бомбу» для України: що відомо

Нагадаємо, що російська служба зовнішньої розвідки заявила про те, що начебто Велика Британія та Франція намагаються таємно надати Україні ядерну зброю.

Лондон і Париж заперечили ці закиди Москви. Навіть Китай заявив, що не має інформації про це.

А заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв «традиційно» пригрозив застосувати ядерну зброю проти України. Що цікаво, погрожувати ударом по Британії чи Франції він забоявся.