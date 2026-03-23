З Ради може піти ще один нардеп: комітет підтримав заяву про складання мандата

Регламентний комітет Верховної Ради схвалив заяву народної депутатки Дар’ї Володіної щодо дострокового припинення її повноважень. Остаточне рішення має ухвалити парламент під час голосування в сесійній залі.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Рішення щодо Володіної має підтримати парламент

За словами Железняка, для набуття чинності рішення необхідно щонайменше 226 голосів народних депутатів. Лише після цього постанова про складання мандата буде офіційно затверджена.

«Дар’я Володіна є моєю колегою по Комітету. Обрана по загальному списку Слуги народу, тому на загальну кількість членів фракції це не вплине», — зазначив Железняк.

Наразі дата розгляду питання у сесійній залі не уточнюється.

Раніше ВР достроково припинила повноваження народної депутатки Анни Колісник. Рішення було ухвалене під час голосування в сесійній залі парламенту. Підставою для цього стала заява депутатки про складання мандата, яку вона подала раніше. Колісник була обрана до Верховної Ради від партії «Слуга народу». Після ухвалення рішення її повноваження як народної депутатки були офіційно припинені.