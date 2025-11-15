ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
539
1 хв

З реабілітаційного центру на Хмельниччині втекли два леви - подробиці

Два леви залишили територію реабілітаційного центру.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Ілюстративне фото

Ілюстративне фото / © iStock

У Хмельницькому з реабілітаційного центру для диких тварин втекли два леви. За попередніми даними, тварини змогли залишити територію закладу через зовнішнє втручання — у вольєрі виявили зламані замки.

Про інцидент повідомляє Суспільне Хмельницький.

Про інцидент повідомив директор закладу Сергій Пальохін.

За його словами, втеча стала можливою через те, що вночі невідомі особи зламали замки на вольєрі. «Замки були пошкоджені, і лише вранці я це помітив. Через це тварини змогли вибратися назовні», — розповів він.

Одну тварину зловили, другий лев продовжує переховуватися.

У ДСНС області уточнили, що до пошукових робіт планують підключити підрозділ із безпілотними літальними апаратами, аби швидше встановити місцеперебування хижака.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у приватному секторі Хмельницького завелися шість левів.

