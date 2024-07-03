З ремонтів виведуть частину генерації: в "Укренерго" назвали дату суттєвого зменшення відключення світла

В Україні орієнтовно у 20-х числах липня з ремонтів виведуть частину генерації електроенергії, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків відключення світла.

Про це в ефірі "Суспільного" повідомив радник прем’єр-міністра, член наглядової ради НЕК "Укренерго" Юрій Бойко.

"Ситуація в енергосистемі на тому ж рівні, на якому перебуває сьогодні, буде до 20-х чисел липня. У 20-х числах липня ми плануємо вихід в роботу з ремонтів низки генерувальних установок і відповідно з'явиться додаткова потужність в системі, що призведе до суттєвого пом'якшення графіків", — розповів він.

Водночас Бойко додав, що дефіцит залишиться, але він буде суттєво меншим, ніж зараз.

Він також пояснив, що можливості сусідніх європейських держав щодо імпорту електроенергії в Україну зараз обмежені через зростання внутрішнього споживання у спеку.

Нагадаємо, експерт попередив, що через відключення світла квартири вище 9 поверху можуть залишитись взимку без опалення.

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