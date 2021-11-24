З Рівного на лікування до Бостона полетів хлопчик, який отримав 90% опіків тіла після ураження струмом

З Рівного на лікування до Бостона полетів хлопчик, який отримав 90% опіків тіла після ураження струмом

На лікування дитини кошти збирали небайдужі українці.

З аеропорта Рівного до американського Бостона літаком вилетів на лікування хлопчик, якого уразило струмом. У дитини обпечено 90% тіла.

Про це повідомив міський голова Рівного Олександр Третяк.

"Щойно з Рівненського аеропорту полетів до Бостона (США) на лікування хлопчик із Рівненщини, який отримав 90% опіків тіла після ураження струмом. Амбулаторний спецборт із Німеччини піднявся в небо о 13:04 із Рівненського аеропорту", - написав міський голова.

Він подякував меценатам та всім нашим службам, які допомагали в організації поїздки та збору документів.

Міський голова повідомив, що 10 листопада 12-річного хлопця перевели до опікового відділення КП Рівненської ОКЛ. Його стан був тяжкий.

"Вогонь уразив більшу частину тіла хлопчика. Батьки витрачали на лікування тисячі гривень щодоби. На щастя, менш ніж за два тижні жителі Рівненщини, й не лише, зробили надможливе - зібрали кошти й подарували дитині шанс на життя", - зазначив Третяк.

Нагадаємо, що у Дубні Рівненської області медики рятують 12-річного підлітка, якого тяжко вразило струмом на залізничному вокзалі. У нього 90-то відсотків опіків тіла.

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