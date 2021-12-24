З Різдвом Христовим 25 грудня: найщиріші привітання у віршах, прозі, листівках, історія свята

25 грудня в християнському світі святкується Різдво Західного обряду.

25 грудня Різдво святкують віряни західного обряду. Це та частина христианського світу, яка притримується григоріанського календаря - католики, протестанти, лютерани та інші конфесії.

Історія свята

25 грудня вважається днем народження Ісуса Христа, осільки ця дата настає через дев'ять місяців після Благовіщення (25 березня), коли архангел Гавриїл повідомив Діві Марії благу звістку про народження Спасителя. Згідно з Євангелія від Матвія та від Луки, Ісус народився у Вифлеємі. Тоді царем Іудеї був цар Ірод, він велів провести перепис населення, аби кожен з'явився у місті своїх пращурів. Марія разом з чоловіком Йосипом вирушила до Вифлеєму, оскільки вони належали до роду Давида, а рідним містом Давид був саме Вифлеєм.

Коли вони дісталися міста, місць в готелі вже не лишилося, а Марії настав час народжувати. Марія народила Ісуса Христа в печері і поклала в ясла. Першими поклонитись Сину Божому прийшли пастухи, які дізналися про велику подію від ангела. У небі засяяла чудова яскрава зірка, яка привела до Спасителя волхвів – мудреців зі Сходу. Як цареві, вони піднесли Ісусу дари – золото, ладан та смирну.

РІздво 25 грудня

Звістку про народження Христа дізнався і цар Ірод. Він боявся за свій трон, тому вирішив знищитинемовля і наказав убити всіх дітей молодших двох років. Ангел, який явився Йосипові, наказав йому з Марією та Ісусом бігти до Єгипту, де сім'я жила до смерті Ірода.

Привітання з Різдвом Христовим у віршах

Хай ангел торкнеться Вас ніжно крилом,

Зігріє вам сердце Різдвяним теплом.

Хай радість, кохання наповнять ваш дім,

Оселяться щастя та спокій у нім!

Христос ся рождає! Славімо його!

***

Хай різдвяна добра казка

Подарує тепло й ласку,

Хай різдвяні світлі зорі

Знищать смуток весь і горе!

Щастя, радість і добро

Хай несе до вас Різдво!

***

На столі свята вечеря,

Вся родина за столом.

Відчиняє ангел двері

Позолоченим крилом.

Пахне сіном і кутею.

Зірка сяє, сніг рипить.

І колядка над землею

З білим ангелом летить.

***

Куті смачної,

Коляди гучної,

Щасливого Різдва

І на весь рік добра!

***

У день святий Різдва Христового

Бажаю щастя Тобі земного,

Бажаю в душах відродити

Уміння вірити,любити,

А Бог щедрою рукою

За Твою віру, за терпіння

Своє надасть благословіння.

Різдвяні картинки і листівки

Різдво Христове 25 грудня

Привітання з Різдвом

Різдво Христове 25 грудня

Привітання з Різдвом Христовим 25 грудня

Привітання з Різдвом 25 грудня

Різдво Христове 25 грудня

Привітання з Різдвом Христовим у прозі

Вітаю з Різдвом! Бажаю, щоб у кожному будинку були мир і спокій, гармонія та достаток. Нехай відбуваються дива та прекрасні події, наповнюючи життя чудовими моментами, щасливими посмішками та добротою людських сердець. Кохання, благополуччя та процвітання!

***

Щасливого Різдва! Нехай це свято наповнить будинок теплом та радістю. Нехай ошатна ялина подарує гарний настрій та гарну надію. Нехай веселі гості побажають здоров'я та удачі. Нехай запалиться яскрава зірка на небі, а разом із нею — вогник кохання у твоєму серці. Бажаю благодаті та спокою на душі, а також миру, чарівництва та достатку.

***

Від щирого серця вітаю з Різдвом! Нехай це світле та добре свято принесе в будинок радість, щастя, затишок та гармонію, нехай буде багато прекрасних днів, які будуть радувати веселими сімейними посиденьками, душевними розмовами та приємними сюрпризами!

***

Бажаю вам у світле свято Різдва світу у сім'ї, затишку, сімейного спокою, вірних друзів. Нехай у вашому житті буде багато радісних днів. Нехай цієї ночі почнеться чаклунство і наповнить теплом ваші серця! Нехай зимова завірюха вимете всі негаразди, а хуртовина накине удачу, любов і багатство. Веселого вам Різдва!

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Нехай наповнюються дні теплом сердець, щоб близькі люди були поруч, щоб розмови до душі, обійми щирі, зізнання жаркі. Нехай чудесам завжди буде місце у житті. Вітаємо!

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Нехай це Різдво подарує тобі сотні радісних хвилин, багато добра і добрих звісток, душевних розмов із близькими і, звичайно, принесе міцне здоров'я тобі та всій родині! Нехай кожну мить буде наповнено безмежним щастям і любов'ю!

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