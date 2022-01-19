З родичів ніхто не приходить вже місяць: у Дніпрі рятують чоловіка, який кинувся під потяг

З родичів ніхто не приходить вже місяць: у Дніпрі рятують чоловіка, який кинувся під потяг

Чоловік перебував у комі.

У Дніпрі у лікарні імені Мечникова рятують чоловіка, який намагався звести рахунки з життям і кинувся під потяг. В результаті він отримав важкі переломи і травми, але вижив, і зараз прийшов до тями після коми.

Про це повідомив головний лікар лікарні Сергій Риженко.

Він розповів, що пацієнта звати Олександр, йому 42 роки і він родом з селища Васильківка. Місяць тому він кинувся під потяг.

"З рубаними травмами голови, поламаними ребрами, переломом лівого стегна, пневмотораксом доправлено до лікарні Мечникова. Під час надходження кома ІІ. Проведено низку операцій, скелетне витягнення. Сьогодні рівно місяць як він у лікарні Мечнікова. Весь цей час перебуває на подовженій ШВЛ (трахеостома). Прийшов до тями, хоче говорити, трахеостома поки що не дає такої можливості", - розповів Сергій Риженко.

Він додав, що за увесь цей час поки чоловік перебуває у лікарні, до нього з рідних ніхто не навідувався і не телефонував. Ним опікується одна з медсестер.

Нагадаємо, що у Дніпрі у лікарні імені Мечникова врятували парамедика, який отримав поранення в зоні ООС. Чоловікові "зшили" пошкоджену артерію.

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