З Росії за кордон дременуло більше росіян призивного віку, ніж змогли мобілізувати до ЗС РФ

Їх кількість вже перевищила кількість мобілізованих зо ЗС РФ.

Про це в ефірі телемарафону повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

За його словами Україні відома кількість громадян РФ, які на сьогодні призвані в межах "часткової" мобілізації.

"Відомо, що кількість громадян призовного віку, які залишили РФ, удвічі перевищує кількість мобілізованих. Хочу зауважити, що останнім часом, після того, як Путін зробив таку велику помилку, насамперед для свого політичного майбутнього та для Росії, кількість охочих воювати проти нашої країни зменшується у геометричній прогресії", – наголосив Данілов.

Нагадаємо, що сотня мобілізованих з Брянської області РФ, які зараз перебувають у білгородському селищі Солоти, відмовилися їхати на війну з Україною і влаштували заколот.

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