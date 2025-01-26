З російського полону — зі зламаною ногою: неймовірна історія втечі

Дорогою Олега підібрав чоловік, який утікав з міста на автомобілі.

Житель Курахового Донецької області, 58-річний Олег потрапив у полон, коли місто окупувала російська армія. Утікаючи від росіян, він вистрибнув з вікна багатоповерхівки. Кілька діб чоловік добирався на Дніпропетровщину зі зламаною ногою.

Свою неймовірну історію втечі він розповів “Суспільне Донбас”.

Олег розповідає, що від минулого літа, коли почалися масовані обстріли Курахового, він жив у підвалі багатоповерхівки. Каже, що не хотів виїжджати з міста, бо наглядав за своїм майном та сусідським. А потім його будинок потрапив під удар КАБа.

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На той час евакуація з міста уже припинилася. Коли в Кураховому з’явилися окупанти, Олега та його сусідку росіяни посадили під замок. Щоб утекти, довелося вистрибнути з вікна багатоповерхівки.

Зі зламаною ногою він дістався до закинутого приватного будинку і там заховався. Звідти пішов, опираючись на знайдену в домі швабру.

Дорогою Олега підібрав чоловік, який утікав з міста на автомобілі. Але коли машина виїжджала з Курахового росіяни відкрили по ній вогонь, простреливши три колеса.

Але зрештою вони змогли дістатися до українських військових. Через кілька діб Олегом зайнялися лікарі в одному з медичних закладів на Дніпропетровщині. Вирівняли ногу спицями, тепер він вчиться ходити на милицях.

Після лікування чоловік планує знайти роботу за фахом, він — електрозварювальник. А потім хотів би повернутися на відбудову у звільнене рідне місто Курахове.

Нагадаємо, Російська армія знищила вщент місто Часів Яр в Донецькій області. Недавно бої тривали за останні квартали багатоповерхівок на заході населеного пункту.

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