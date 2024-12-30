З російського полону звільнили двох українських журналістів

З російського полону повернувся колишній журналіст "Еспресо" Роман Борщ і маріупольський журналіст Олександр Гуділін, які воювала у лавах ЗСУ.

У понеділок, 30 грудня, з російського полону повернули 189 українських захисників. Серед них колишній журналіст і військовий Роман Борщ.

Про це розповіла його дружина Оксана Борщ у соцмережах.

Фото: Фото з соціальних мереж

Морпіх і захисник Маріуполя перебував у російському полоні 33 місяці. За цей час Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими неодноразово подавав його на обмін, проте Росія постійно відмовляла.

"Ні на секунду не сумнівався, що повернуся додому. Слів не вистачає. До кінця не усвідомлюю, що це відбувається... Не віриться, що нарешті вдома. Я от навіть зараз тримаю руки за спиною... Просто звичка, але треба звикати до того, що знову вільна людина", — розповів Роман.

Український захисник був серед оборонців Маріуполя. "Роман обороняв Україну від 2018 року, в полон потрапив у 2022 році після широкомасштабного вторгнення, обороняючи український Маріуполь", — повідомили на сторінці "Пласт у світі".

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СТАЛОСЯ! ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ! ПЕРШІ КАДРИ ЗУСТРІЧІ ІЗ РІДНИМИ

Також в результаті цього обміну був звільнений ще один журналіст Олександр Гуділін з Маріуполя, повідомила головна редакторка "Сайту міста Маріуполя 0629" Анна Мурликіна.

За даними маріупольського видання 0629.com.ua, Олександр Гуділін вступив до лав територіальної оборони Маріуполя ще до початку повномасштабного вторгнення. Служив у складі 107 батальйону 109 бригади територіальної оборони. На початку квітня 2022 року потрапив у полон.

Олександр Гуділін / Фото: 0629.com.ua

Нагадаємо, що сьогодні, 30 грудня, в результаті чергового обміну з російського полону вдалося звільнити 187 військових і двох цивільних.

Нестримні емоції! 189 українських військових повернулись із російського полону

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