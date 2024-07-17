З російського полону звільнили колабораціоніста? Юсов прокоментував скандальну інформацію

ГУР перевіряє інформацію про співпрацю українського військового з росіянами.
У мережі з'явилася інформація, що під час обміну полоненими в Україну нібито повернули військового, який співпрацював із російською адміністрацією.
Скандальну заяву прокоментував представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".
Інформацію про повернення колабораціоніста опублікував колишній військовополонений Віктор "Лелека" Лахно. Він стверджує, що цей військовий був причетний до побиття бійців "Азову" і хотів отримати російське громадянство.
Андрій Юсов заявив, що розвідка слідкує за цією історією.
"Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки і додаткової уваги, в тому числі і з точки зору контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться", – підкреслив представник ГУР.
Нагадаємо, у середу, 17 липня, з російського полону повернулися 95 українських бійців. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та прикордонники.
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