З російського полону звільнили колабораціоніста? Юсов прокоментував скандальну інформацію

У мережі з'явилася інформація, що під час обміну полоненими в Україну нібито повернули військового, який співпрацював із російською адміністрацією.

Скандальну заяву прокоментував представник Головного управління розвідки Андрій Юсов в ефірі "Радіо Свобода".

Інформацію про повернення колабораціоніста опублікував колишній військовополонений Віктор "Лелека" Лахно. Він стверджує, що цей військовий був причетний до побиття бійців "Азову" і хотів отримати російське громадянство.

Андрій Юсов заявив, що розвідка слідкує за цією історією.

"Якщо є ті чи інші факти, які потребують перевірки і додаткової уваги, в тому числі і з точки зору контррозвідувальних аспектів, то така робота проводиться", – підкреслив представник ГУР.

Нагадаємо, у середу, 17 липня, з російського полону повернулися 95 українських бійців. Це воїни Збройних Сил України, Національної гвардії та прикордонники.

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