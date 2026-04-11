Звільнені з полону цивільні українці / © Дмитро Лубінець facebook

У суботу, 11 квітня, з полону РФ, окрім військових, були звільнені 7 цивільних громадян України, яких росіяни фактично викрали зі своїх домівок.

Про це повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

«Вони були позбавлені волі без законних підстав, утримувалися у місцях несвободи без суду та слідства», — наголосив він.

Український омбудсман уточнив, що до України вдалося повернути молодих хлопців, переважно 2000-х років народження. Це жителі Харківщини, Київщини, Херсонщини, Донеччини. Усі вони незаконно утримувалися з 2022 року.

«Усіх їх без жодних на те підстав викрали із власних домівок, затримували на блокпостах. Одного українця викрали, коли він прямував до свого батька», — додав Лубінець.

За його словами, звільнені з полону цивільні громадяни мають тяжкий психологічний стан, травми та хвороби. Зокрема, в одного з них критичний стан здоровʼя: черепно-мозкова травма, забої внутрішніх органів, спалена шкіру через тортури.

«Це все — пряме порушення Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни. Цивільні взагалі не мали бути затримані, але їх викрали, катували, утримували як заручників», — наголосив омбудсман.

Дмитро Лубінець зазначив, що над звільненням незаконно утримуваних цивільних осіб працювала перемовна група Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, роботу якої було підсилено через переговори українського омбудсмана з російською уповноваженою з прав людини Т. Москальковою.

Він запевнив, що робота з повернення цивільних українців з російського ув’язнення буде продовжена.

