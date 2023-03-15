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З рота почала йти піна: у Рівному 2-річний хлопчик проковтнув капсулу для прання

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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З рота почала йти піна: у Рівному 2-річний хлопчик проковтнув капсулу для прання

Фото: pixabay.com

Медикам вдалось врятувати дитину.

У Рівному в середу, 15 березня, 2-річний хлопчик проковтнув капсулу для прання. Медики змогли врятувати дитину. 

Про це повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги. 

Мати дитини одразу після того, як помітила, що її син проковтнув капсулу, викликала медиків. Хлопчик був наляканий тим, що сталось, у нього з рота йшла піна. 

Лікарні встановили діагноз - отруєння та промили шлунок пацієнту. 

"Хлопчика госпіталізували до Рівненської обласної дитячої лікарні у супроводі мами. Вже за декілька годин 2-річного пацієнта відпустили додому. Про подію повідомлено поліцейським", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, у Великій Британії, під час перегляду мультфільмів раптово помер 3-річний хлопчик. Виявилось, що дитина хворіла на стрептокок А без жодних симптомів.

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Дата публікації
Перегляди
493
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