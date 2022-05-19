"З рук у руки": окупанти не залишають спроб змусити мелітопольців сплачувати за комуналку готівкою

"З рук у руки": окупанти не залишають спроб змусити мелітопольців сплачувати за комуналку готівкою

Російські окупанти не припиняють спроб вводити власні порядки на тимчасово захоплених територіях Запорізької області.

Коли росіяни окупували Мелітополь, то місцеві мешканці отримали нові платіжки за комунальні послуги. Зокрема, там було вказано, що оплату необхідно проводити лише у касах підприємства.

Про це повідомили у пресслужбі Запорізької обласної військової адміністрації.

Досі окупаційна влада не полишає спроб змусити мелітопольців сплачувати комуналку готівкою у каси. Містяни розповідають, що з’явилися невідомі. Вони називаються відповідальними працівниками підприємств, що надають комунальні послуги та пропонують абонентам сплачувати за рахунками саме їм "з рук у руки".

Нагадаємо, російські "шептуни" поширюють у Мелітополі плітки і фейки. Мелітопольці повідомляють, що вони намагаються посіяти в думки містян кілька меседжів. Зокрема, одна з думак, що "на початку війни влада здала місто".

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