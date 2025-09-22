З ринку праці зникають чоловіки 18-22 років: скільки роботодавців повідомили про звільнення

Дозвіл на виїзд спричинив масові звільнення молодих чоловіків

Понад третина роботодавців повідомили про звільнення чоловіків 18–22 років після дозволу на виїзд.

Про це свідчать результати опитування порталу Work.ua, що було здійснено у вересні 2025 року.

Опитування охопило понад 1 000 компаній.

Від моменту набуття чинності дозволу на виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років роботодавці почали фіксувати відчутний відтік працівників цієї категорії.

За даними дослідження, 37% роботодавців відзначили зростання кількості звільнень серед молодих чоловіків, тоді як 36% заявили, що таких випадків не зафіксували, або ж у них узагалі немає працівників цієї вікової групи. Ще 27% респондентів вважають ситуацію контрольованою й такою, що не виходить за межі звичного рівня плинності кадрів.

Основні результати опитування

Як заявляють фахівці з управління персоналом, у компаніях до 10 працівників із проблемою звільнень зіткнулися лише 19% власників.

Серед роботодавців із понад 1 000 співробітників — вже 60% заявили про відтік кадрів, а найбільше звільнень спостерігають у готельно-ресторанному бізнесі (65%), роздрібній торгівлі (59%) та харчовій промисловості (52%).

Також високі показники фіксують у будівельній і деревообробній галузях (47%), гуртовій торгівлі та дистрибуції (43%) і транспорті/логістиці (31%).

Щодо ситуації на ринку праці загалом, частка кандидатів-чоловіків 18–22 років скоротилася з 35–38% до 31%. Водночас найчастіше вони шукають роботу у сферах:

айті/комп’ютери/інтернет — 14%;

продажі та закупівлі — 8%;

роздрібна торгівля, виробництво та робочі спеціальності, секретаріат, телеком, зв’язок — по 6%.

Фахівці зауважують, що окремі роботодавці побоюються й супутнього ефекту: разом із молодими чоловіками країну можуть залишати й їхні матері, дружини чи сестри. Водночас є й протилежний наслідок — підлітки 16–17 років залишатимуться в Україні, а роботодавці на тлі дефіциту кадрів активніше починають залучати неповнолітніх.

Серед запропонованих рішень для ринку праці — створення умов поєднання роботи та материнства, активніший найм ветеранів, а також подолання упереджень щодо людей з інвалідністю та літніх працівників.

Нагадаємо, 26 серпня уряд оновив порядок перетину держкордону, дозволивши чоловікам 18–22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану.

Також йшлося про те, що в Україні планують посилити покарання за незаконний виїзд за кордон і порушення терміну перебування там для військовозобов’язаних.