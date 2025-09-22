- Дата публікації
З ринку праці зникають чоловіки 18-22 років: скільки роботодавців повідомили про звільнення
Найбільше звільнень серед молодих чоловіків зафіксували в торгівлі та готельно-ресторанному бізнесі.
Понад третина роботодавців повідомили про звільнення чоловіків 18–22 років після дозволу на виїзд.
Про це свідчать результати опитування порталу Work.ua, що було здійснено у вересні 2025 року.
Опитування охопило понад 1 000 компаній.
Від моменту набуття чинності дозволу на виїзд чоловіків віком від 18 до 22 років роботодавці почали фіксувати відчутний відтік працівників цієї категорії.
За даними дослідження, 37% роботодавців відзначили зростання кількості звільнень серед молодих чоловіків, тоді як 36% заявили, що таких випадків не зафіксували, або ж у них узагалі немає працівників цієї вікової групи. Ще 27% респондентів вважають ситуацію контрольованою й такою, що не виходить за межі звичного рівня плинності кадрів.
Основні результати опитування
Як заявляють фахівці з управління персоналом, у компаніях до 10 працівників із проблемою звільнень зіткнулися лише 19% власників.
Серед роботодавців із понад 1 000 співробітників — вже 60% заявили про відтік кадрів, а найбільше звільнень спостерігають у готельно-ресторанному бізнесі (65%), роздрібній торгівлі (59%) та харчовій промисловості (52%).
Також високі показники фіксують у будівельній і деревообробній галузях (47%), гуртовій торгівлі та дистрибуції (43%) і транспорті/логістиці (31%).
Щодо ситуації на ринку праці загалом, частка кандидатів-чоловіків 18–22 років скоротилася з 35–38% до 31%. Водночас найчастіше вони шукають роботу у сферах:
айті/комп’ютери/інтернет — 14%;
продажі та закупівлі — 8%;
роздрібна торгівля, виробництво та робочі спеціальності, секретаріат, телеком, зв’язок — по 6%.
Фахівці зауважують, що окремі роботодавці побоюються й супутнього ефекту: разом із молодими чоловіками країну можуть залишати й їхні матері, дружини чи сестри. Водночас є й протилежний наслідок — підлітки 16–17 років залишатимуться в Україні, а роботодавці на тлі дефіциту кадрів активніше починають залучати неповнолітніх.
Серед запропонованих рішень для ринку праці — створення умов поєднання роботи та материнства, активніший найм ветеранів, а також подолання упереджень щодо людей з інвалідністю та літніх працівників.
Нагадаємо, 26 серпня уряд оновив порядок перетину держкордону, дозволивши чоловікам 18–22 років виїжджати за кордон під час воєнного стану.
Також йшлося про те, що в Україні планують посилити покарання за незаконний виїзд за кордон і порушення терміну перебування там для військовозобов’язаних.