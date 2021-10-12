"З Сашею були як сестри": подробиці вбивства 16-річною школяркою своєї матері у Вінницькій області

Зараз підозрювана перебуває під вартою.
У Вінницькій області сталася шокувальна подія. 16-річна школярка зізналася у вбивстві власної матері - донька завдала їй щонайменше 30 ножових поранень. Все, начебто через те, що мати не пускала її гуляти. Після вбивства знівечене тіло загиблої донька поклала на тачку і вивезла на територію нежилого домоволодіння, де скинула в колодязь.
Про це розповідає OBOZREVATEL.
Про зникнення жінки повідомила свекруха
До поліції 9 жовтня звернулася свекруха загиблої 35-річної Надії Ющенко, яка повідомила, що звечора не бачила свою невістку. Правоохоронці почали обстежувати територію селища.
Вже незабаром тіло жінки зі слідами насильницької смерті знайшли на сусідній занедбаній ділянці у колодязі центрального водопостачання. Воно було прикидане старим одягом і камінням.
"На підставі зібраних слідчо-оперативною групою поліції доказів під підозру в скоєнні особливо тяжкого злочину потрапила неповнолітня дочка загиблої", – повідомили в ГУНП у Вінницькій області.
За попередньою інформацією слідства, дівчина посварилася з мамою через бажання піти гуляти, а та її не пускала. Під час конфлікту донька завдала своїй мамі близько тридцяти ножових поранень. Після цього на тачці вивезла тіло і кинула його в колодязь.
Зі старшою Сашею були як сестри
Надія Ющенко народилася і довгий час жила в Бердичеві. У 2005 році у 19 років вийшла заміж за Іраклія Майсурадзе, у шлюбі народила двох доньок. Старша – Олександра, але всі називали її Сашенька.
За 4 роки подружжя розійшлося, а потім розлучилося.
2013 року Надія знову вийшла заміж, народила доньку і стала жити з родиною у селищі Глухівка в будинку на двох господарів – через стінку з родичами чоловіка.
За словами сусідів, свекруха ладнала з невісткою, допомогала з дітьми.
"А дівчата – всі відмінниці, бабуся стежила за навчанням, тим більше, що працювала в тій же школі, куди вони ходять", – розповіла одна з місцевих мешканок.
Сама Надія працювала перукарем, також займалася манікюром. Мама та її дівчатка завжди добре виглядали.
"Всі красуні – як на підбір, а зі старшою, Сашею, були як сестри", – кажуть сусіди.
Сусіди розповідають, що родина була благонадійна, Надія не пила і не курила. Ії чоловік їздив на заробітки.
Батька позбавили батьківських прав
У травні 2021 року першого чоловіка Надії Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області позбавив батьківських прав. Він до дітей не навідувався, участі у вихованні своїх доньок не брав і ніяк матеріально їм не допомагав.
Від 2009 року заборгованість за аліментами становила понад 100 тисяч гривень – Іраклій Майсурадзе їх просто не платив.
Дівчата в суді заявили, що свого біологічного батька не знають, не спілкувалися з ним узагалі та вважають за доцільне позбавлення його батьківських прав стосовно них.
Сусіди і вчителі шоковані
Сусіди, вчителі в школі і просто знайомі шоковані трагедією - вони не вірять, що відмінниця і розумничка Саша могла таке скоїти, незважаючи, що в Мережі було опубліковане зізнання дівчини.
"Це просто якийсь кошмарний сон! Уявити, що дівчинка з люттю маніяка вбивала рідну матір, – просто неможливо!" – кажуть сусіди.
Бентежить їх і те, як дівчина могла перетягнути тіло матері, заховати, а потім холоднокровно вимити будинок. На відео школярка говорить, що завдала матері 10 ударів ножем, а за інформацією правоохоронців їх було щонайменше 30.
Саша заявила, що посварилася з мамою, і це стало причиною вбивства.
Зараз школярка перебуває в ізоляторі за підозрою в умисному вбивстві. Якщо її провину буде доведено, то за ґратами вона може провести 15 років.
Нагадаємо, що у Вінницькій області 16-річна дівчина підозрюється в жорстокому вбивстві своєї матері. Їй вона завдала близько 30 ударів ножем, після чого скинула тіло у каналізаційний колодязь.