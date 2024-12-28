З СІЗО до Ради: суд ухвалив рішення, що підозрюваний у держзраді Шуфрич має продовжити роботу депутатом

Він підозрюється у держзраді за фінансуванні росгвардії.

Шевченківський районний суд за клопотанням Нестора Шуфрича, який перебуває у СІЗО, зобовʼязав забезпечити йому виконання депутатських повноважень.

Відповідну копію ухвали суду опублікував нардеп Олексій Гончаренко у Telegram.

У документі вказано, що відповідальних за забезпечення належних умов під час утримання його під вартою зобовʼязують вжити заходів із забезпечення прав Шуфрича щодо "реалізації повноважень народного депутата України". Там уточнюють, що це мають зробити у формі та у спосіб, визначений законодавством.

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Копія ухвали / Фото: Telegram/Олексій Гончаренко

Також у документі зазначено, що ухвала оскарженню не підлягає.

"Тобто, я так розумію, тепер його будуть з СІЗО возити на засідання Ради? Ото буде шоу", – прокоментував Гончаренко.

Нагадаємо, нардепа Нестора Шуфрича звинувачують у державній зраді. Зокрема, його підозрюють у фінансуванні окупаційних військ у Криму. За інформацією ДБР, депутат платив путінській Росгвардії величезні суми, щоб ті роками охороняли його елітну нерухомість на півострові.

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