- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 715
- Час на прочитання
- 2 хв
З сокирами, лопатами та ломами проти ТЦК: на Волині погоня за цивільними завершилася масовою бійкою
На Волині чоловіки з ломами та сокирою побили представників ТЦК.
У селі на Волині група чоловіків побили військових ТЦК та їхні авто, які заїхали на приватну територію.
Відповідне відео поширили місцеві пабліки. Про деталі інциденту пишуть «Волинська служба новин» і «Суспільне Луцьк».
Що розповіли в ТЦК
Інцидент стався 9 червня поблизу села Вербка Ковельського району.
Речниця Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла, що поліцейські подали «законну вимогу» про зупинку водію мікроавтобуса. Однак той її проігнорував та продовжив рух у напрямку села Вербка. Після цього авто заїхало, за її словами, на «невизначену територію у селі Вербка». Хоча на кадрах чітко видно, що йдеться про приватне домоволодіння, яке по периметру огороджене парканом.
«Двоє осіб, які перебували в мікроавтобусі, вибігли з нього, та ще п’ятеро громадян, озброєних ломами, лопатами, сокирою та ножем, здійснили напад на службові автомобілі ТЦК», — зазначила речниця військкомату.
За її словами, цивільні розбили вікна буса ТЦК (власне, це видно на відео), пошкодили заднє праве колесо однієї з машин, порізавши ножем.
Один із працівників ТЦК отримав травму голови. Потерпілому надали медичну допомогу та наклали шви.
Як можуть покарати цивільних
Особи, причетні до нападу, встановлені. Вони перебувають у Ковельському районному управлінні поліції, додали у Нацполіції Волинської області. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи. За скоєне чоловікам загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.
Скандали під час мобілізації на Волині: останні новини
Раніше повідомлялося, що у Луцьку підлітки після Останнього дзвоника побилися з ТЦК та поліцією.
Також ми писали, що посадовець ТЦК піде під суд за розправу над пенсіонером з Волині.
Нагадаємо, що на Волині жінка звинувачує ТЦК, що люди в балаклавах вдерлися до гаража і побили її чоловіка і неповнолітнього сина.