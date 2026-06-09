З сокирами, лопатами та ломами проти ТЦК: на Волині погоня за цивільними завершилася масовою бійкою

На Волині військові ТЦК заїхали у двір і були побиті лопатами (відео)

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У селі на Волині група чоловіків побили військових ТЦК та їхні авто, які заїхали на приватну територію.

Відповідне відео поширили місцеві пабліки. Про деталі інциденту пишуть «Волинська служба новин» і «Суспільне Луцьк».

Що розповіли в ТЦК

Інцидент стався 9 червня поблизу села Вербка Ковельського району.

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Речниця Волинського ТЦК та СП Уляна Кравчук розповіла, що поліцейські подали «законну вимогу» про зупинку водію мікроавтобуса. Однак той її проігнорував та продовжив рух у напрямку села Вербка. Після цього авто заїхало, за її словами, на «невизначену територію у селі Вербка». Хоча на кадрах чітко видно, що йдеться про приватне домоволодіння, яке по периметру огороджене парканом.

«Двоє осіб, які перебували в мікроавтобусі, вибігли з нього, та ще п’ятеро громадян, озброєних ломами, лопатами, сокирою та ножем, здійснили напад на службові автомобілі ТЦК», — зазначила речниця військкомату.

За її словами, цивільні розбили вікна буса ТЦК (власне, це видно на відео), пошкодили заднє праве колесо однієї з машин, порізавши ножем.

Один із працівників ТЦК отримав травму голови. Потерпілому надали медичну допомогу та наклали шви.

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Як можуть покарати цивільних

Особи, причетні до нападу, встановлені. Вони перебувають у Ковельському районному управлінні поліції, додали у Нацполіції Волинської області. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України — погроза або насильство щодо службової особи. За скоєне чоловікам загрожує обмеження волі до 5 років або позбавлення волі на той самий строк.

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Нагадаємо, що на Волині жінка звинувачує ТЦК, що люди в балаклавах вдерлися до гаража і побили її чоловіка і неповнолітнього сина.

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