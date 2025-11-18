ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
6035
Час на прочитання
1 хв

Зі США до України депортували 50 громадян: що відомо

50 громадян України повернулися зі США через пункт пропуску «Шегині».

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Пункт пропуску "Шегині"

Пункт пропуску "Шегині" / © УНІАН

У вівторок, 18 листопада, через пункт пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні до України повернулося 50 громадян. Їх депортували зі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі «Суспільному».

Як зазначив речник, до України прибуло 50 громадян, яких депортували зі США транзитом через територію Польщі. Всі особи були документовані відповідно до міжнародних норм: вони мали або документи, які підтверджують громадянство України, або документи на повернення. Прикордонники оформили їх «на в’їзд до України відповідно до визначених законодавством правил».

«Україна в будь-яких випадках приймає своїх громадян. Наразі також з’ясовуються обставини, через що стосовно них було ухвалено рішення про примусове видворення», — сказав Андрій Демченко.

Нагадаємо, раніше адміністрація Дональда Трампа готувалася депортувати багатьох українців з остаточними наказами про вислання на зруйновану війною батьківщину. Зокрема, повідомлялося, що уряд планує депортувати 41-річного Романа Суровцева до України вже в понеділок.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість встановити рекордно низький ліміт на прийом біженців 2026 року — 7,5 тисячі осіб.

Дата публікації
Кількість переглядів
6035
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie