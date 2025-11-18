Зі США до України депортували 50 громадян: що відомо

Пункт пропуску "Шегині" / © УНІАН

У вівторок, 18 листопада, через пункт пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні до України повернулося 50 громадян. Їх депортували зі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в коментарі «Суспільному».

Як зазначив речник, до України прибуло 50 громадян, яких депортували зі США транзитом через територію Польщі. Всі особи були документовані відповідно до міжнародних норм: вони мали або документи, які підтверджують громадянство України, або документи на повернення. Прикордонники оформили їх «на в’їзд до України відповідно до визначених законодавством правил».

«Україна в будь-яких випадках приймає своїх громадян. Наразі також з’ясовуються обставини, через що стосовно них було ухвалено рішення про примусове видворення», — сказав Андрій Демченко.

Нагадаємо, раніше адміністрація Дональда Трампа готувалася депортувати багатьох українців з остаточними наказами про вислання на зруйновану війною батьківщину. Зокрема, повідомлялося, що уряд планує депортувати 41-річного Романа Суровцева до України вже в понеділок.

Також адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість встановити рекордно низький ліміт на прийом біженців 2026 року — 7,5 тисячі осіб.