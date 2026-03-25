З США на Троєщину: українка розповіла, чому Київ кращий за Америку

Українка на ім’я Анастасія, яка раніше проживала у Сполучених Штатах, повернулася до Києва та поділилася перевагами побуту в Україні. Вона назвала ключові чинники, які роблять життя на житловому масиві Троєщина комфортнішим за американське.

Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

Переваги життя в Україні

Авторка відео виокремила п’ять основних причин свого рішення. Зокрема, вона звернула увагу на доступність медичної допомоги, зауваживши, що виклик «швидкої» в Україні не супроводжується рахунком у три тисячі доларів, як це практикується в США.

Також дівчина відзначила рівень безпеки, вказавши на можливість вільно відвідувати магазини у нічний час. Окремим пунктом Анастасія виділила вартість послуг та харчування.

За її словами, у київських кав’ярнях ціни на каву та випічку є значно нижчими, а виклик майстра з ЖЕКу для розв’язання побутових проблем не потребує оплати у 200 доларів лише за візит фахівця.

Реакція аудиторії в Мережі

Допис викликав жваве обговорення серед користувачів соціальних мереж. Коментатори розділилися на кілька таборів: частина підтримала позицію дівчини, відзначаючи переваги життя вдома, інші ж поставилися до порівняння скептично, наголошуючи на складнощах побуту в країні під час війни.

Серед найпопулярніших коментарів зустрічалися жарти про «візу на Троєщину», а також думки про те, що усвідомлений вибір на користь України є ознакою зрілості. Водночас деякі користувачі зауважили, що США вимагають великої стійкості, і не всі готові до таких викликів.

