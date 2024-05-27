​З судді Князєва зняли електронний браслет, бо в нього "по шість годин немає світла"

Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет, але продовжив до 27 липня строк дії обов'язків, покладених на колишнього голову, суддю Верховного суду Всеволода Князєва. У Князєва нібито "по шість годин на день немає світла".

Про це повідомляє Transparency International Ukraine.

Як відомо, Князєв вийшов з-під варти після внесення понад 18 млн грн застави. На нього поклали наступні обов'язки:

прибувати за кожною вимогою

не відлучатися за межі України без дозволу

повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи

утримуватися від спілкування засудженим Олегом Горецьким та підозрюваним Костянтином Жевагом, а також свідками

здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет

Нагадаємо, що у травні 2023 року Всеволод Князєв попався на хабарі у 2,7 млн доларів, що начебто отримував від людей, що виступали за рішення суду на користь співвласника фінансово-промислової групи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго.

Додамо, що в січні 2024 року за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу 18,168 млн гривень, тож він вийшов з-під варти. На Князєва покладено низку процесуальних обов'язків, зокрема – необхідність носити електронний браслет.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Керівника Верховного суду Князєва впіймали на хабарі у 3 мільйони доларів

Читайте також: