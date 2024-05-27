​З судді Князєва зняли електронний браслет, бо в нього "по шість годин немає світла"

Водночас ВАКС продовжив до 27 липня строк дії обов'язків, покладених на колишнього очільника Верховного суду.
Вищий антикорупційний суд зняв електронний браслет, але продовжив до 27 липня строк дії обов'язків, покладених на колишнього голову, суддю Верховного суду Всеволода Князєва. У Князєва нібито "по шість годин на день немає світла".
Про це повідомляє Transparency International Ukraine.
Як відомо, Князєв вийшов з-під варти після внесення понад 18 млн грн застави. На нього поклали наступні обов'язки:
- прибувати за кожною вимогою
- не відлучатися за межі України без дозволу
- повідомляти про зміну місця проживання та/або роботи
- утримуватися від спілкування засудженим Олегом Горецьким та підозрюваним Костянтином Жевагом, а також свідками
- здати на зберігання закордонні паспорти та носити електронний браслет
Нагадаємо, що у травні 2023 року Всеволод Князєв попався на хабарі у 2,7 млн доларів, що начебто отримував від людей, що виступали за рішення суду на користь співвласника фінансово-промислової групи "Фінанси і кредит" Костянтина Жеваго.
Додамо, що в січні 2024 року за колишнього голову Верховного суду Всеволода Князєва внесли заставу 18,168 млн гривень, тож він вийшов з-під варти. На Князєва покладено низку процесуальних обов'язків, зокрема – необхідність носити електронний браслет.
На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Керівника Верховного суду Князєва впіймали на хабарі у 3 мільйони доларів
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