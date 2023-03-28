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З сутичками і сльозогінним газом: у Франківську до ПЦУ перейшов останній в області храм УПЦ МП (фото, відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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З сутичками і сльозогінним газом: у Франківську до ПЦУ перейшов останній в області храм УПЦ МП (фото, відео)

Фото: Facebook / Руслан Марцінків

Представники УПЦ МП намагалися завадити громаді: заварили ворота, влаштували сутички і пустили сльозогінний газ.

В Івано-Франківську останній храм в цій області, який раніше належав до УПЦ Московського патріархату, перейшов до ПЦУ. Щоправда, не обійшлося без сутичок і провокацій з боку УПЦ МП.

Про це розповів міський голова Франківська Руслан Марцінків.

За його словами, тепер храм є власністю громади Православної церкви України. Громада офіційно зареєстрована і має право власності на ці приміщення.

"На жаль, сьогодні зустріли спротив, стояли люди на вході та не пускали священнослужителів ПЦУ в приміщення, у храмі розпилили газ. А напередодні невідомі заварили ворота до храму. Проте священники ПЦУ потрапили всередину і провели молебень", – повідомив Марцінків.

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Тим часом у Мережі з'явилися відео бурхливих подій біля храму.

Зокрема, на відео видно, як парафіяни, викрикуючи слово "збоченець", випроводжають за ворота храму одіозного єпископа Івано-Франківського УПЦ МП Никиту – фігуранта скандалу з оголеним неповнолітнім "хористом" 

© Суспільне
Фото: Суспільне

Нагадаємо, що, за інформацією ЗМІ, саме єпископа Никиту, який тоді ще був секретарем Чернівецької єпархії УПЦ МП співробітники СБУ застали разом з роздягненим хлопцем під час обшуків у грудні минулого року. У Мережі з'явилася інформація, що юнакові лише 17 років.

Сам священнослужитель цю інформацію спростовував і заявляв, що роздягнутися їх змусили працівники СБУ.

Офіційно СБУ так і не підтвердила факт секс-скандалу. Лише заявила, що під час обшуків правоохоронці знайшли методички з Москви, російське громадянство та посвідчення окупантів.

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Дата публікації
Перегляди
3548
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