З табору біженців у Сирії евакуювали ще трьох українських жінок разом з 11 дітьми

З табору біженців у Сирії евакуювали ще трьох українських жінок разом з 11 дітьми

Раніше вже було звільнено 4 жінки та 18 дітей.

Ще трьох українських жінок разом з 11 дітьми евакуювали із закритого сирійського табору для біженців.

Про це у Facebook 22 листопада повідомило об'єднання родичів українок та їхніх дітей, які утримуються в таборах для біженців закритого типу "аль-Хол" і "Рож" на території Сирії "Діти: Сирія-Ірак".

"Сьогодні вранці ще три українські сім’ї повернули додому із сирійських таборів — 3 жінки та 11 дітей", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у таборі "Рож" очікують на репатріацію ще 7 українських громадянок та 12 їхніх дітей. Саме туди перевезли з "аль-Хола" всі українські сім’ї наприкінці жовтня цього року.

Нагадаємо, у 2017 році стало відомо, що у двох закритих таборах – "аль-Холл" і "Рож" – на території північно-східної Сирії (Сирійського Курдистану) перебувають громадяни України (жінки та діти). Від кінця 2020 року Головне управління розвідки Міністерства оборони України та МЗС почали проводити спеціальні операції з евакуації громадян України із Сирії.

Першу групу українок з дітьми вдалося повернути до України наприкінці 2020 року. Так, у новорічну ніч в аеропорт "Бориспіль" прибув літак, який доправив із Сирії двох українок та сімох їхніх дітей. Це родини терористів "ІДІЛ". Їх вдалося визволити внаслідок неймовірно складної операції спецслужб, дипломатів та військових. Вона тривала з осені 2019 року. Кореспондент ТСН Андрій Цаплієнко допомагав розшукати українок у сирійських фільтраційних таборах. Приголомшливу історію повернення додому, яка декілька разів могла закінчитись трагедією - читайте у нашому матеріалі.

У ніч проти 16 червня 2021 року до України спецлітаком ыз Сирії повернули ще одну українку із сімома дітьми.