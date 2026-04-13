З таким паспортом більше не випустять: що змінилося для українців на кордоні

Закордонний паспорт / © Pexels

Українців попередили про важливі зміни щодо виїзду за кордон — частина закордонних паспортів більше не дає права перетинати державний кордон.

Деталі повідомила Міграційна служба Дніпропетровської області.

Йдеться про документи з подовженим терміном дії, які раніше дозволяли використовувати через війну. Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України.

Тимчасовий дозвіл діяв від кінця лютого 2022 року до 28 жовтня 2025 року через обмежену роботу консульств. Тепер його скасовано, і «подовжені» паспорти більше не визнаються чинними для міжнародних поїздок.

У результаті авіакомпанії або прикордонники можуть відмовити у посадці на рейс або у перетині кордону з таким документом.

Які паспорти потрібно замінити українцям

Обмеження поширюється як на дорослих, так і на дітей. Зокрема, недійсними вважаються паспорти:

з подовженим терміном дії;

у яких зазначено дітей або членів родини за старими правилами;

із завершеним строком дії.

Наразі більшість країн визнають лише документи з чинним терміном:

для дорослих — 10 років;

для дітей до 16 років — 4 роки.

Як замінити паспорт

Якщо паспорт не відповідає новим вимогам, його необхідно замінити. Без оновленого документа легально подорожувати буде неможливо.

Оформити новий закордонний паспорт можна:

у підрозділах Державної міграційної служби в Україні;

у центрах надання адмінпослуг;

у посольствах і консульствах України за кордоном;

у філіях ДП «Документ» в інших країнах.

Якщо українець перебуває за кордоном із недійсним паспортом, він може звернутися до консульства або посольства для отримання тимчасового посвідчення на повернення до України.

Цей документ дозволяє безперешкодно повернутися додому, однак не дає права на подальші подорожі.

Раніше повідомлялось, що в Україні змінилися вимоги до зберігання документації для фізичних осіб-підприємців. Якщо раніше ФОПи могли зберігати певні папери за власним бажанням, то тепер на них поширюються такі самі терміни, що і для великих компаній.