З тіла захисника перед похованням зникла обручка: рідні звинувачують працівників моргу

З тіла загиблого захисника України перед похованням зникла обручка. Дружина бійця звинувачує працівників моргу у халатності і навіть не відкидає, що золотий виріб могли просто привласнити.

Про це пише "Телеграф".

Танкіст Едуард Рошка з 2018 року захищав нашу країну на полі бою. 28-річний боєць загинув у с. Черкаське Порічне Суджанського району Курської області РФ. Без батька залишилися маленький син і дружина.

Едуард Рошка / Фото: Рудана

Дружина загиблого бійця Юлія розповіла, що тіло Едуарда забирали з моргу у Сумах з обручкою — це підтверджують свідки. Надалі тіло транспортували у місто Малин на Житомирщині. Дружина запевняє, що напередодні похорону обручка ще була на руці загиблого.

"Хлопці почали уважно оглядати й побачили, що на пальці, де мала бути обручка, залишився слід – характерне втиснення від кільця. Ба більше, на шкірі були сліди, схожі на подряпини або порізи. Ніби хтось намагався підчепити виріб", – розповідає Юлія.

На думку близьких, сліди на пальцях свідчать про те, що обручку насильно знімали, а не те, що вона просто випадково злетіла і загубилася.

"В день поховання я була в такому стані шоку, що навіть не знаю, як це пояснити! Я почала кричати та просити знайти обручку. Жінка з ритуальних послуг, яка відкривала нам холодильник, заметушилась і втекла без пояснень! Санітар, який мив та одягав мого чоловіка, сказав, що обручка могла залишитися в мішку, в якому ми його привезли до моргу, але його вже спалили. Це просто неможливо – вона б не могла зникнути сама по собі. Мій чоловік набряк, і обручка була дуже щільно притиснута до пальця", – згадує дружина полеглого героя.

Жінка припускає, що працівники моргу і ритуальних служби можливо "працюють в парі й потім ділять гроші за прикраси".

"Чи ставалися такі випадки раніше? Мені сказали – ні. Але я вам скажу як людина в жахливому стані: я помітила тільки те, що у нього руки були перев'язані якоюсь ганчіркою. Якби не побратим чоловіка, я могла б і не помітити відсутності обручки. Це виглядало так, ніби процес був розрахований на те, що людина в траурі і шоку не зверне уваги на деталі", – говорить Юлія.

У виданні наводять опис майна тіла з моргу в Сумах, де є також і золота обручка. Тим часом морг у Малині журналістам не надав опису майна.

Що кажуть морзі і ТЦК

"Мені не відомо хто був останнім, хто працював із тілом перед передачею родині. Ритуальна служба належить міській раді. А з родиною ми ніяк не контактуємо. Тому що тіло привезли до військових санітарних частин, вони поклали його в холодильну камеру, і на цьому вся взаємодія наша завершилась. У нас навіть немає жодних висновків про стан майна померлого тощо. Саме військкомат привіз тіло, і далі займався організацією поховання. Тож запитуйте все у них. Ми до цього не маємо практичного жодного відношення", – розповів журналістам видання працівник моргу Василь.

Натомість у ТЦК відмовилися від коментарів, пояснивши це тим, що наразі ведеться кримінальне розслідування.

За словами дружини загиблого, поліція Житомирської області прийняла її заяву з вимогою розслідувати інцидент, та відправила представників для огляду моргу в місті Малин, де відбулося передання тіла. Офіційної інформації від поліції наразі не було.

Нагадаємо, що у Дніпрі стався просто жахливий випадок цинізму і шахрайства. У моргах чоловіки викрадали мобільні телефони загиблих військовових та через онлайн-банкінг списували гроші.

Серед пʼятьох фігурантів – працівник моргу, ІТівець та кримінальний авторитет.

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