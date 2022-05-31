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З тимчасово окупованих районів Харківщини евакуювали понад 1500 людей

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З тимчасово окупованих районів Харківщини евакуювали понад 1500 людей

Харківська ОВА

З окупованих районів Харківської області вдалося евакуювати 1500 місцевих жителів.

Загалом це жінки, діти та люди з інвалідністю.

Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

 "Усі вони уже в безпеці. Для всіх організували  підвезення в залежності від запитів евакуйованих, - автобусами довезли до логістичних центрів. Ще 16 осіб вдалося евакуювати залізницею. Усіх евакуйованих забезпечили харчуванням, медичною та психологічною допомогою. На місці аналізуємо потреби та запити для ухвалення подальших логістичних рішень", - написав Синєгубов. 

За допомогу в евакуації голова ОВА подякував волонтерським організаціям Help me Kharkiv, Незламний Харків, Eventroom, D20 Kharkiv, Kharkiv Help, "Червоному хресту", обласній та місцевій владі, рятувальникам, правоохоронцям. 

Нагадаємо, що основні зусилля зосереджує на встановленні контролю над містом Сєверодонецьк. Активно застосовує засоби радіоелектронної боротьби.

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