З тимчасово окупованої території повернуто ще одного хлопця (фото)

Для повернення Михайла знадобилося близько місяця. Наразі він у Хмельницькому. Там також мешкає його сестра. Його мрія здійснилася, адже починати доросле життя хлопчина мріяв саме у вільній Україні.

Близько місяця тому до Мінреінтеграції звернувся директор Маріупольського фахового будівельного коледжу Антон Білай. Він просив допомогти вивезти з ТОТ 17-річного Михайла.

Про це йдеться у повідомленні Мінреінтеграції.

"Антон Білай вже має досвід – раніше йому вдалося вивезти на підконтрольну територію до вільної України двох студентів-сиріт коледжу. Незважаючи на небезпеку для себе, він особисто поїхав за ними до тимчасово окупованого Донецька", – йдеться у повідомленні.

Цього разу, щойно йому стало відомо місцезнаходження ще одного хлопця, він відразу вирішив звернутися до Мінреінтеграції та Громадської спілки "Українська мережа за права дитини".

Як відбулося повернення з окупації

Мінреінтеграції висловлює вдячність голові правління ГС "Українська мережа за права дитини" Дар’ї Касьяновій та директору Маріупольського фахового будівельного коледжу Антону Білаю за повернення українських дітей. За людяність, мужність та самовіддачу всіх, хто долучається до цієї благородної справи.

"Повернення Михайла стало можливим завдяки реалізації проєкту "Шлях додому", партнером якого є Мінреінтеграції. Він спрямований на пошук і повернення дітей з рф і ТОТ, а також на возз’єднання сімей, діти з яких опинилися в окупації без батьків", – розповіли фахівці.

Зазначимо, якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію рф, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.

Нагадаємо, президент РФ Володимир Путін спростив набуття російського громадянства для громадян Білорусі, Казахстану та Молдови. Так, тепер для громадян трьох країн в Росії скасували обов’язкові вимоги про п’ятирічне проживання в країні перед поданням заяви на громадянство, а також знання історії та основ державності РФ.