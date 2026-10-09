Керівник відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайло Ткач / © Facebook-сторінка Михайла Ткача

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Керівника відділу журналістських розслідувань «Української правди» Михайла Ткача звільнили у Відні після понад 12 годин затримання, однак безпосередній зв’язок з ним досі відсутній. Також стало відомо про поранення оператора Ярослава Бондаренка під час затримання.

Про це повідомила головна редакторка «Української правди» Севгіль Мусаєва.

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Мусаєва поінформувала, що Ткача звільнили з-під варти у Відні 9 жовтня о 04:00 після понад 12 годин затримання. Водночас його засоби зв’язку досі залишаються в правоохоронців, через що редакція не має змоги зв’язатися з журналістом безпосередньо.

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За словами головної редакторки УП, колега Ткача Бондаренко під час затримання дістав поранення та опинився в лікарні. Поліція розпочала його допит лише вночі.

Наразі редакція не має інформації про процесуальний статус обох журналістів.

«Звинувачення, які висувалися нашим колегам під час утримання, не схожі ні на що, з чим редакція мала справу раніше, і викликають серйозні запитання. Ми очікуємо від австрійських правоохоронних органів пояснень щодо обставин затримання наших колег, поранення Ярослава та причин тривалого утримання їх обох. Також очікуємо уточнення їхнього процесуального статусу та повернення засобів зв’язку», — заявила Мусаєва.

Вона також нагадала, що Ткача й раніше затримували під час виконання журналістських завдань у різних країнах. Однак у попередніх випадках після з’ясування обставин його відпускали протягом півтори-двох годин.

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«Це перша ситуація, коли наших колег утримували понад 12 годин. Тривалість затримання, характер висунутих нашим колегам обвинувачень, поранення Ярослава та відсутність прямого зв’язку з Михайлом викликають у нас велике занепокоєння», — резюмувала головна редакторка УП.

Затримання журналістів «Української правди» у Відні — що відомо

Нагадаємо, ввечері 8 жовтня стало відомо про затримання у Відні Ткача та Бондаренка, які виконували редакційне завдання щодо пошуку колишнього генпрокурора Руслана Кравченка. Редакція заявила про втрату зв’язку з ними та назвала затримання незаконним. «УП» звернулася до українського та австрійського посольств, а також міжнародних правозахисників із вимогою пояснити причини і звільнити журналістів. МЗС України залучило консулів до справи.

9 жовтня МЗС України повідомило, що Ткача вже відпустили після затримання. Українські дипломати та консули провели роботу з австрійськими колегами для врегулювання ситуації. У МЗС продовжують з’ясовувати деталі затримання, а також з’ясовують статус Бондаренка.

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