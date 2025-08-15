- Дата публікації
З тимчасово окупованих територій повернули ще трьох українських підлітків: що про них відомо
Понад три роки ці діти жили в страху й небезпеці, дехто роками майже не виходив з дому, щоб уникнути переслідувань.
З тимчасово захоплених росіянами територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще трьох підлітків.
Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.
Як зауважив Єрмак, понад три роки ці діти жили в страху й небезпеці. Через проукраїнську позицію вони та їхні сім’ї зазнавали відкритих погроз. Загарбники примушували їх навчатися за російськими програмами, забороняли українську мову та символіку, викликали на допити.
Дехто роками майже не виходив з дому, щоб уникнути переслідувань. Інші намагалися виїхати самостійно, але стикалися з перешкодами на кордонах.
«Завдяки допомозі Офісу омбудсмена та команди Helping to Leave всі троє нарешті у вільній Україні, поруч із рідними. Вони отримують психологічну, гуманітарну та правову допомогу, відновлюють документи та готуються повернутися до навчання й нормального життя», — зазначив Єрмак.
Нагадаємо, до України повернулися полонені, що провели у неволі 9-11 років.