З тимчасово окупованих територій повернули ще трьох українських підлітків: що про них відомо

З окупації повернули ще трьох українських підлітків / © Укрінформ

З тимчасово захоплених росіянами територій у межах ініціативи президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати ще трьох підлітків.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram.

Як зауважив Єрмак, понад три роки ці діти жили в страху й небезпеці. Через проукраїнську позицію вони та їхні сім’ї зазнавали відкритих погроз. Загарбники примушували їх навчатися за російськими програмами, забороняли українську мову та символіку, викликали на допити.

Дехто роками майже не виходив з дому, щоб уникнути переслідувань. Інші намагалися виїхати самостійно, але стикалися з перешкодами на кордонах.

«Завдяки допомозі Офісу омбудсмена та команди Helping to Leave всі троє нарешті у вільній Україні, поруч із рідними. Вони отримують психологічну, гуманітарну та правову допомогу, відновлюють документи та готуються повернутися до навчання й нормального життя», — зазначив Єрмак.

