З України до Румунії намагались вивезти скрипку Страдіварі – фото

Музичний інструмент виявили в одній з автівок.

З України намагалися незаконно вивезти скрипку Страдіварі. Прикордонники виявили музичний інструмент в багажнику автівки на пункті пропуску з Румунією.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.

Музичний інструмент маркований "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713", ймовірно, може становити історичну цінність.

Прикордонники виявили скрипку Страдіварі на пункті пропуску з Румунією / Фото: Державна прикордонна служба України

Прикордонники виявили скрипку Страдіварі на пункті пропуску з Румунією / Фото: Державна прикордонна служба України

Скрипку вилучили представники митниці і спрямували її на експертизу.

Нагадаємо, українець намагався перевезти через кордон 9 млн купюрами по 100 грн (фото).

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