З України до Румунії намагались вивезти скрипку Страдіварі – фото

Музичний інструмент виявили в одній з автівок.
З України намагалися незаконно вивезти скрипку Страдіварі. Прикордонники виявили музичний інструмент в багажнику автівки на пункті пропуску з Румунією.
Про це повідомляє пресслужба ДПСУ.
Музичний інструмент маркований "Antonius Stradiuarius Cremomentis Faciebad Anno 1713", ймовірно, може становити історичну цінність.
Скрипку вилучили представники митниці і спрямували її на експертизу.
Нагадаємо, українець намагався перевезти через кордон 9 млн купюрами по 100 грн (фото).
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