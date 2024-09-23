З України до Румунії намагалися вивезти дві старовинні книжки

На українському кордоні було зафіксовано спробу вивезення двох старовинних книг, які стосуються історії торгівлі сучасних Румунії та Молдови.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Інцидент стався на пункті пропуску "Дяківці", коли українка намагалася перетнути кордон до Румунії. Під час огляду її автомобіля прикордонники спільно з представниками митниці виявили в багажному відділенні дві книги, датовані 1922 і 1935 роками.

Знахідки мають ймовірну історичну та культурну цінність і наразі направлені на експертизу. За цим фактом було складено відповідний протокол митними органами.

Згідно з відкритими джерелами, ці книги написані румунською мовою і описують аспекти торгівлі в Молдові та Румунії. Вони містять інформацію про продукти, ґрунт, ярмарки та ринки, купців, торгові договори, закони та статути, а також митні збори. У книжках також вказано ціни на продукцію в той час, а також дані про імпорт і експорт товарів на території сучасних Румунії та Молдови.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, чому читання корисне для здоров'я.

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